Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем против Спартака в Салониках

Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем против московского Спартака в Салониках. Об этом рассказал журналист Спорт-экспресса Дмитрий Зеленов.

Как сообщает Спорт-экспресс, «Спартак» помог журналистам – они улетели в Москву в одном самолете с командой. Что касается матча, то он завершился со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.