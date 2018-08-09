Погибших в ЦАР журналистов с фиксером познакомил корреспондент агентства РИА ФАН

Это СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют спонсором ЧВК «Вагнера».

Журналист РИА ФАН Кирилл Романовский рассказал порталу «Медуза», что фиксер Мартин — это его знакомый, с которым он долгое время не встречался, но недавно возобновил контакт. Корреспондент обещал Следственному комитету восстановить сломанный телефон, где сохранилась переписка с фиксером. Кроме того, он уже дал показания следствию и общался с родственниками погибших. По словам Романовского, Александр Расторгуев сам связался с ним, чтобы найти человека, понимающего ситуацию в Центральной африканской республике. В итоге произошло знакомство с Мартиным, сейчас этот человек на связь не выходит, его фамилия неизвестна. Именно к нему на встречу направлялись Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко, когда на них напали, сообщал главный редактор издания «Центр управления расследованиями» Андрей Коняхин.

В ЦАР журналисты ехали, чтобы снимать документальный фильм о российских наемниках. По данным РБК, спонсор ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин финансирует агентство РИА ФАН, где работает Кирилл Романовский. С этим фактом связывают то, что именно это агентство первым получало эксклюзивную информацию из Сирии.

Москва неоднократно отрицала присутствие российских наемников в Сирии.