В России могут появиться государственные бесплатные няни для малоимущих семей
В России могут появиться государственные бесплатные няни для малоимущих семей. Порядок предоставления таких услуг уже проработан и предложен органам соцзащиты, — рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ее цитирует «Российская газета».
Комментарии7
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eniro 09 августа 2018 | 08:56
Опять потомки Дзержинского в деле.
tvitov66 09 августа 2018 | 08:58
eniro: при этом Специалисты Россельхознадзора уничтожили более 26 тысяч тонн незаконно ввезенных на территорию России продуктов за три года действия закона об уничтожении запрещенной к ввозу в страну продукции, сообщили в пресс-службе ведомства... страна дебилов и туалетов типа сортир
midnightblues 09 августа 2018 | 09:03
eniro: Они будут рассказывать о подвигах буденого
и вскоре юные отпрыски алкашей будут убегать в красную армию в сирии воевать
sasass 09 августа 2018 | 08:56
Бесплатный сыр для нищих - это только нищие нянечки ....
neburzhui2 09 августа 2018 | 09:00
Капиталистическая свиноферма с наёмными работниками...
rom8883 09 августа 2018 | 09:02
Цыгане самые "малоимущие".
yralez 09 августа 2018 | 09:05
Няни, получающие больше хозяев........у нее деньги будут занимать для еды ?
Чудны дела твои Господи, каких идиоток в начальниках держишь.