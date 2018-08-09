Около 900 пострадавших клиентов «Натали-Турс» обратились в Роспотребнадзор в связи с отказом туроператора исполнять свои обязательства по договорам.

Служба уже подготовила и направила в суды более 30 исков в защиту прав потребителей, — сообщает «Интерфакс».

Подавляющее большинство клиентов Натали-Турс смогут получить в качестве компенсации около 4,5 тысяч рублей. На полный возврат средств могут рассчитывать единицы, — заявляют в Российском союзе туриндустрии. Там считают, что ситуация беспрецедентная – Натали Турс деньги не возвращает, но при этом не объявляет об остановке деятельности. При этом долг компании перед туристами и партнерами около 15 миллионов долларов.