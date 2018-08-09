В греческих Салониках болельщики местного футбольного клуба ПАОК напали на российских журналистов
В греческих Салониках болельщики местного футбольного клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем Лиги чемпионов против московского «Спартака».
В частности, пострадал журналист Спорт-экспресса – ему разбили телефон. Еще несколько человек лишились денег и личных вещей. «Надеюсь, нападение фанатов ПАОК на российских журналистов будет стоить греческой команде дисквалификации стадиона» – написал в Твиттере журналист Игорь Рабинер.
Он обратил внимание на то, что на трибунах был баннер политического содержания «Есть только одна Македония – наша».
Комментарии3
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kottigr1 09 августа 2018 | 08:51
Наверняка греки устали стонать под жесткой пятой жидобандеровцев.. ! Мечутся, толкаются, бьют корреспондентов, зовут Путина.. Надо послать туда корреспондентов "Вести" что бы весь мир это увидел и содрогнулся.. !
yralez 09 августа 2018 | 09:02
Впервые наоборот
mitja_76 09 августа 2018 | 09:03
Интересно, как Шевченко сегодня (или завтра?) в "Особом мнении" будет выкручиваться, комментируя это событие, чтобы "братский православный народ Греции" не обидеть?
Хватит ли у него мозгов просто сказать, что "в семье не без урода", а не разводить конспирологические теории про "провокацию, организованную западными(американскими/израильскими) спецслужбами"?