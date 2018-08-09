В греческих Салониках болельщики местного футбольного клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем Лиги чемпионов против московского «Спартака».

В частности, пострадал журналист Спорт-экспресса – ему разбили телефон. Еще несколько человек лишились денег и личных вещей. «Надеюсь, нападение фанатов ПАОК на российских журналистов будет стоить греческой команде дисквалификации стадиона» – написал в Твиттере журналист Игорь Рабинер.

Он обратил внимание на то, что на трибунах был баннер политического содержания «Есть только одна Македония – наша».