Лукьянов: Новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей направлены на подрыв российской экономики
Новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей направлены на подрыв российской экономики, — считает политолог Федор Лукьянов.
Он проводит параллели с Ираком: «американцы выдвинули ультиматум — это гарантия того, что требование не будет выполнено Россией, а отказываться от ультиматума США не могут», — объяснил Лукьянов.
Комментарии23
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pauel1964 09 августа 2018 | 08:47
Странно, эти уже не на пользу России?
vezdehod 09 августа 2018 | 08:51
товарищ Лукьянов...вы открываете Америку - вот на это они и расчитаны.
tvitov66 09 августа 2018 | 08:48
Сразу видно что память короткая у некоторых ПУтриотов - 11 октября 2015г наш нацЛидер заявил, что санкции идут на пользу России ...
drgonish 09 августа 2018 | 09:00
tvitov66:
Конечно, на пользу. Изъятие с рынка импорта в в любом количестве - это безусловная польза для стимулирования внутренней экономики.
Именно импорт и воспитание брезгливого отношения к собственной продукции и угробило нашу экономику.
tvitov66 09 августа 2018 | 09:05
drgonish: тогда получается Лукьянов ПРЕДАТЕЛЬ ???? Почему до сих пор на свободе?
kottigr1 09 августа 2018 | 09:06
drgonish: Изъятие с рынка импорта в в любом количестве - это безусловная польза для стимулирования внутренней экономики.
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Всё верно... Тем более, что российская промышленность все таки освоила выпуск презервативов отечественного производства в соответствии с ГОСТ 4645-81.
Теперь нам ничего не страшно !
kompricikos 09 августа 2018 | 09:03
tvitov66: все давно подорвано до их санкций
kompricikos 09 августа 2018 | 09:06
kompricikos: как говорил герой комедии Гайдая -все давно украдено
tvitov66 09 августа 2018 | 09:07
kompricikos: "Всё уже украдено до нас"(с)
https://www.youtube.com/watch?v=J77uAiV0Ltw
seryj_wolk 09 августа 2018 | 08:49
Какой умный этот Лукьянов! Потому что это очень трудно понять.
sergirusso 09 августа 2018 | 08:52
Ай- яй - яй! Срочно обращайтесь в суд! В Басманный...
eniro 09 августа 2018 | 09:01
sergirusso: О том, что Лукьянов распространил персональные санкции США на всех россиян.
mavviomi 09 августа 2018 | 08:52
Не смешите мои Искандеры!
kotvinder2 09 августа 2018 | 08:53
Давно понятно, что нужна тотальная национализация и возврат к социализму, а с этими либерастами в правительстве России каюк.
midnightblues 09 августа 2018 | 09:00
kotvinder2: Кто тебе мешает пойти в деревню и получать трудодни без паспорта??
eternity88 09 августа 2018 | 09:03
kotvinder2: Только полные иди..., пардон, буратины верят, что уж второй-то раз в конце "тупика коммунизма" точно должна оказаться сказочная дверца, выводящая в богатое светлое будущее.
kotvinder2 09 августа 2018 | 09:05
eternity88: Я не про коммунизм, я про национализацию природных ресурсов и жесткие наказания за коррупцию, как в Китае.
sasass 09 августа 2018 | 08:58
Российская экономика подорвана самой властью...
tag188 09 августа 2018 | 09:00
Это еще цветочки, а не санкции. Ягодки начнутся, когда примут санкции, которые сейчас рассматривают в Сенате.
vladimirgornitsky 09 августа 2018 | 09:01
Странно было бы ожидать, что Росия будет гадить США, где и сколько может, а США будут действовать в интересах России.
Не хочешь санкций, "направленных на подрыв, - не нарывайся, не напрашивайся.
"Патриоты" в главе с Путиным упорно считают что на Западе - одни слабаки, которые будут поочередно подставлять щеку. Это ложное впечатление. Запад не любит драматические жесты ми скандалы и всегда предпочитает договориться по-хорошему, иногда заходя в этом слишком далеко, как, к примеру, в отношениях с Гитлером. Да и на художества России Запад достаточно долго не реагировал - яркий пример - многолетние российские действия против Грузии. Но после того, как противник перейдет некую "красную черту", Запад начинает действовать достаточно решительно и последовательно, хотя и без хамства и опять-таки без драматических жестов.
Так что теперь бессмысленно жаловаться. А ответить нечем из-за несопоставимого уровня экономик.
kondrat_vlad 09 августа 2018 | 09:04
Опять Владимвладимыч всех обьегорил, перехетрил НАТО, всех пенсионеров в РФ дуранул, поднял НДС и обхитрил бизнесс России, всех учителей и даже медработников развел как лохов.
Каков хитрец,
gregor 09 августа 2018 | 09:05
Лукьянов: Новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей направлены на подрыв российской экономики
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А что Путинцы думали , когда травили фторфосфорорганическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия ?
Что после этого экономика России процветать будет ?
rom8883 09 августа 2018 | 09:06
Раньше надо было думать, что из этого может получиться.
Каждый жулик думает, что не попадётся.