Лукьянов: Новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей направлены на подрыв российской экономики

Новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей направлены на подрыв российской экономики, — считает политолог Федор Лукьянов.

Он проводит параллели с Ираком: «американцы выдвинули ультиматум — это гарантия того, что требование не будет выполнено Россией, а отказываться от ультиматума США не могут», — объяснил Лукьянов.