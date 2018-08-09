Минтранс предлагает в 20 раз повысить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте или перед приближающимся поездом. В ведомстве считают, что существующий штраф — 100 рублей – не соответствует степени общественной опасности нарушений.



С начала этого года в зоне движения поездов погибли 777 человек, еще 361 пострадал. Расходы РЖД в связи с возмещением убытков составили 200 миллионов рублей.