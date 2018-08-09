Минтранс предлагает в 20 раз повысить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте
Минтранс предлагает в 20 раз повысить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте или перед приближающимся поездом. В ведомстве считают, что существующий штраф — 100 рублей – не соответствует степени общественной опасности нарушений.
С начала этого года в зоне движения поездов погибли 777 человек, еще 361 пострадал. Расходы РЖД в связи с возмещением убытков составили 200 миллионов рублей.
Комментарии3
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pauel1964 09 августа 2018 | 08:41
Надо также обязать машинистов не пытаться снижать скорость и тормозить.
aleksandr39 09 августа 2018 | 08:43
Минтранс предлагает расстреливать чиновников за взятку в размере даже 1 рубль .
sasass 09 августа 2018 | 09:07
Странно очень - если переходов нет ,то как переходить...)))