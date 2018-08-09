Американская киноакадемия с будущего года будет вручать «Оскар» за «выдающийся популярный фильм»
В этой номинации будут награждаться высокобюджетные кассовые блокбастеры, такие, как «Мстители» или «Безумный Макс», которые регулярно попадают в основную категорию. Но обычно проигрывают драматическим фильмам.
Кроме этого, церемония вручения наград будет сокращена с 4 до 3-х часов для удобства зрителей.
Некоторые награды будут вручаться прямо во время рекламных пауз.
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