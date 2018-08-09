Жена президента Сирии выступила с обращением к народу после того, как у нее обнаружили злокачественную опухоль
Жена президента Сирии Асма Асад выступила с обращением к народу после того, как у нее обнаружили злокачественную опухоль. «Я представитель народа, который научил мир стойкости, силе и способности взглянуть в лицо трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости», — сказала Асма.
О ее госпитализации стало известно накануне. У жены сирийского руководителя обнаружили рак молочной железы. Отмечается, что болезнь выявили на ранней стадии.
11-го августа Асме Асад исполнится 43 года.
Комментарии7
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pauel1964 09 августа 2018 | 08:35
Не удивлюсь, если в России объявят сбор средств на лечение дамы в Израиле.
zanzibar 09 августа 2018 | 08:46
pauel1964: Если дама подойдет к пограничному забору и попросит, ее будут лечить в Израиле бесплатно.
pauel1964 09 августа 2018 | 08:49
zanzibar: Возможно, для того и отвоевывали последний месяц доступ к этому забору.
vezdehod 09 августа 2018 | 08:57
Жалко, что у царя батюшки нет жены - приходится "Посылать" самому.
ostapbey 09 августа 2018 | 08:44
Так астма или опухоль??
А может и пропавший выхухоль поселился.
Из России даже..
yralez 09 августа 2018 | 08:45
Труханула дама, о народе вспомнила.
Вылечится, забудет.
tag188 09 августа 2018 | 08:57
Пусть приезжает лечиться в Россию. У нас есть кора дуба.