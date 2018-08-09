Жена президента Сирии выступила с обращением к народу после того, как у нее обнаружили злокачественную опухоль

Жена президента Сирии Асма Асад выступила с обращением к народу после того, как у нее обнаружили злокачественную опухоль. «Я представитель народа, который научил мир стойкости, силе и способности взглянуть в лицо трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости», — сказала Асма.

О ее госпитализации стало известно накануне. У жены сирийского руководителя обнаружили рак молочной железы. Отмечается, что болезнь выявили на ранней стадии.

11-го августа Асме Асад исполнится 43 года.