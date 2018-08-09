Президент США получит право вводить санкции в отношении иностранцев за вмешательство в выборы

Такой документ подготовил Белый дом.

Как пишет Вашингтон Пост, таким образом власти США хотят продемонстрировать серьезность намерений в борьбе с дезинформацией и хакерскими взломами из России.

Источники в Белом доме подчеркнули, что документ черновой и может претерпеть изменения: «все знают, что нужно что-то делать, но тема очень деликатная», — сказал один из сотрудников администрации.