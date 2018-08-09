Президент США получит право вводить санкции в отношении иностранцев за вмешательство в выборы
Такой документ подготовил Белый дом.
Как пишет Вашингтон Пост, таким образом власти США хотят продемонстрировать серьезность намерений в борьбе с дезинформацией и хакерскими взломами из России.
Источники в Белом доме подчеркнули, что документ черновой и может претерпеть изменения: «все знают, что нужно что-то делать, но тема очень деликатная», — сказал один из сотрудников администрации.
Комментарии1
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zhvure 09 августа 2018 | 08:44
либeрасты плачут от умиления