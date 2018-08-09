Кемеровский пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением пожара в Зимней вишне, пытался покончить с собой в СИЗО
Кемеровский пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением пожара в Зимней вишне, пытался покончить с собой в СИЗО. Об этом «Коммерсанту» рассказала его жена, Татьяна Бурсина. По ее мнению, поводом для суицида могло стать давление со стороны следствия и отказ в свидании.
Бурсин обвиняется в халатности – он первым прибыл на место пожара в торговом центре. По версии следствия, он нарушил боевой устав, не организовал руководство силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона и не провел разведку должным образом. В результате пожара погибли 60 человек.
Комментарии5
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kottigr1 09 августа 2018 | 08:38
Немного не понятно... Почему в том что огромный ТЦ действовал без разрешений, в нарушение всех мыслимых правил, не имел системы пожаротушения в итоге оказался виноват пожарный который его тушил ? Где логика ? Где здравый смысл ?
gregor 09 августа 2018 | 08:44
kottigr1:
Было бы цивилизованное общество в России , с чувством собственного достоинства , все пожарные объявили бессрочную забастовку .
Потому ,как виноваты чиновники ,а не пожарный .
Виноват Путин ,за коррупцию и бардак в стране ,а не стрелочник .
stichirichi 09 августа 2018 | 08:44
kottigr1: не ищите то чего нет и быть не может...
ltvjrhfn2 09 августа 2018 | 08:47
kottigr1:
претензии предъявляться конечно могут, его обвиняют не в возникновении пожара и не в качестве обслуживания установок пожарной автоиматики, а непрофессионализме при тушении пожара и спасании людей, что очень трудно доказать. Но вот арестовывать человека это - идиотизм.
eniro 09 августа 2018 | 08:50
kottigr1: Кто-то же должен сесть за 60 погибших. Ну не руководство же территориальным отделением Госпожнадзора или кто там их назначал ? Ну что Вы, в самом- то деле...