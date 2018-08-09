Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции
Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции, которые будут введены 22-го августа. В посольстве подчеркивают, что санкции вводятся «под надуманным предлогом», использования правительством Российской федерации нервнопаралитического вещества «Новичок» против Сергея Скрипаля и его дочери.
В ответ на просьбу российских дипломатов предъявить доказательства, Вашингтон заявил о конфиденциальности и отказался дать пояснения, — сообщает посольство.
Американцы утверждают, что располагают достаточными данными, которые позволяют делать вывод о виновности России. Накануне на новостях о новых американских санкциях из-за дела Скрипалей, курс доллара достиг нового максимума с начала года – почти 65 с половиной рублей, — пишут «Ведомости».
Комментарии20
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mavviomi 09 августа 2018 | 08:32
Бедные кацапы, мне вас жалко...
danko_vibla 09 августа 2018 | 08:35
mavviomi: ты хохлов пожалей, опущенный. С туалетов Меркель пишешь?
kottigr1 09 августа 2018 | 08:40
danko_vibla: Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции, потому что смотрели фильм «Убить дракона» ... ? .. — кинофильм-притча режиссёра Марка Захарова. По мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон».
danko_vibla 09 августа 2018 | 08:42
kottigr1: 7 котингеров надраконили в пыль, 5 детских садиков, 3 пивных.
murad_manapov 09 августа 2018 | 08:33
ну воронеж, держись!
pauel1964 09 августа 2018 | 08:37
murad_manapov: В ответ на санкции поднимем еще выше пенсинонный возраст!
eduard1958 09 августа 2018 | 08:47
pauel1964: А что делать...Не своими же кровными озерные будут подданным убытки компенсировать. Правильнее - наоборот,так как властителей мало,рабов - до х...А рабам,судя по выборам,деньги и не нужны.
vezdehod 09 августа 2018 | 08:54
Слишком голословно - нужно обратится в Басманный суд и выполнять его решения.
tvitov66 09 августа 2018 | 09:00
vezdehod: басманный это для москвичей, а для провинции есть усть-лабинский районный
sempai 09 августа 2018 | 08:38
Драконовские....??? Это что имеется ввиду...антипутинские ???
svoi216 09 августа 2018 | 08:38
Чёй то Стивен Сигал не шевелится. За каким хреном его в МИД взяли?
dsa_dsf 09 августа 2018 | 08:38
Надеюсь теперь то путин в ответных санкциях запретит россиянушкам доллары пользовать
belovnikita 09 августа 2018 | 08:42
Ха ха) Террорист и бандит скулит о драконовском наказании за его делишки!
mavviomi 09 августа 2018 | 08:43
Путин - спонсор терроризма. Последним носителем этого титула был Каддафи...
volgin_iw 09 августа 2018 | 08:45
Ну что, не наигрались еще в "свободный рынок", "мировую экономику", "ВТО" и "частную собственность"?
nitinol 09 августа 2018 | 08:51
volgin_iw: А я вам так скажу, частной собственности не только в хлеву. Вот вы и зовёте туда?
dsa_dsf 09 августа 2018 | 09:03
volgin_iw: так а вы наверно думали что можно буржуинам под двери срать и наслаждатся приличной компанией?
heklya 09 августа 2018 | 08:49
Как санкции кого бы то ни было быть драконовские для страны сплошного импортозамещения со смеющимися Искандерами ?
eduard1958 09 августа 2018 | 08:58
heklya: У Искандеров от смеха так заболел живот,что импортозамещение колом в горле стало.
vladimir1967 09 августа 2018 | 09:09
А раньше помню смеялись над санкциями и говорили о их пользе.