Боевики Хамас выпустили по территории Израиля около 150 ракет

Об этом сообщила в Твиттере пресс-служба Израильской армии. Уточняется, что 25 снарядов были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». Сирены воздушной тревоги срабатывали в 19 населенных пунктах.

В ответ израильская авиация поразила более 140 объектов Хамас в Секторе Газа. Утверждается, что это туннели, тренировочные лагеря, а также арсеналы боевиков.