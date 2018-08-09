Боевики Хамас выпустили по территории Израиля около 150 ракет
Об этом сообщила в Твиттере пресс-служба Израильской армии. Уточняется, что 25 снарядов были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». Сирены воздушной тревоги срабатывали в 19 населенных пунктах.
В ответ израильская авиация поразила более 140 объектов Хамас в Секторе Газа. Утверждается, что это туннели, тренировочные лагеря, а также арсеналы боевиков.
Комментарии6
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neburzhui2 09 августа 2018 | 08:25
150 ракет китайского фейерверка ?
:-))))))))))))))
garik57 09 августа 2018 | 08:32
neburzhui2: Посети сейчас город Сдерот. Тогда в голове сразу проясниться.
neburzhui2 09 августа 2018 | 08:29
Израиль с "детьми" воюет...
garik57 09 августа 2018 | 08:38
neburzhui2: http://9tv.co.il/news/2018/08/09/260709.html
alefi 09 августа 2018 | 09:08
neburzhui2: А эти "дети" убивают по-взрослому!
alefi 09 августа 2018 | 09:05
АРАБЕСЫ ОБНАГЛЕЛИ!!!