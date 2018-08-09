В России стало меньше тех, кто верит, что президент Путин защищает государственные интересы
Это следует из опроса Левада Центра, на который ссылается РБК. В том, что Путин заботится о государственных интересах, уверены 17% респондентов против 25% в 2016 году.
16% опрошенных поддерживают внешнеполитический курс президента – два года назад таковых было 22%. Респондентам не нравится в Путине то, что он связан с крупным капиталом.
В начале августа социологи Левада Центра зафиксировали рост протестных настроений из-за объявленного повышения пенсионного возраста. Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 года превысила 40-прцоентынй порог.
Комментарии10
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ivar1964 09 августа 2018 | 08:20
Численность верующих снижается? Того и гляди скоро все станут атеистами ...., пардон, апутинистами.
kottigr1 09 августа 2018 | 08:31
ivar1964:
«Вы думаете, господа, что государство — это вы? Ошибаетесь! Государство — это КГБ!» - Путин XIV.
zmeelov_1 09 августа 2018 | 08:31
ivar1964: Эховская брехня очередная
ivar1964 09 августа 2018 | 08:47
zmeelov_1: А какова правда? Все народы России в едином строю под бурные продолжительные аплодисменты приветствуют Вождя и Учителя и поддерживают его в стремлении к миру и счастью?
zztop1960 09 августа 2018 | 08:21
Бунт на галере !
moncegorskyi 09 августа 2018 | 08:30
Ну еще рано до победы холодильника. Еще не время, но уже оно не за горами.
yuriykyvich 09 августа 2018 | 08:33
Неуели и быдловата прозревать начала? А вам, сучонкам, еще и пенсионный возраст, помимо НДС, поднимут. Кушайте на здоровье за КРЫМНАШ и ВАШЕ ВСЕ
sergo_25_26 09 августа 2018 | 08:39
скрепа надламывается видать киселев или соловьев в отпуске. Скоро отремонтируют.
vedma2017 09 августа 2018 | 08:45
Государственные интересы - не в личных интересах путина, зачем ему их защищать !
dimavosko 09 августа 2018 | 08:57
17% опрошенных уверены, что Путин заботится о государственных интересах.
Т.е. остальные 83% - пятая колонна? Дожили.