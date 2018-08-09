В России стало меньше тех, кто верит, что президент Путин защищает государственные интересы

Это следует из опроса Левада Центра, на который ссылается РБК. В том, что Путин заботится о государственных интересах, уверены 17% респондентов против 25% в 2016 году.

16% опрошенных поддерживают внешнеполитический курс президента – два года назад таковых было 22%. Респондентам не нравится в Путине то, что он связан с крупным капиталом.

В начале августа социологи Левада Центра зафиксировали рост протестных настроений из-за объявленного повышения пенсионного возраста. Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 года превысила 40-прцоентынй порог.