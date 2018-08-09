США объявили о введении новых санкций против России

Из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Ограничительные меры вступят в силу с 22 августа. При этом России выдвинули ультиматум: она должна предоставить убедительные гарантии неприменения химического и биологического оружия. В противном случае, последуют новые санкции. Среди них – снижение уровня дипломатических отношений, жесткое ограничение экспорта и импорта, а также приостановка полетов в США компании Аэрофлот, — сообщает «Коммерсант».

Российское посольство в США называет новые санкции «драконовскими».