США объявили о введении новых санкций против России
Из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Ограничительные меры вступят в силу с 22 августа. При этом России выдвинули ультиматум: она должна предоставить убедительные гарантии неприменения химического и биологического оружия. В противном случае, последуют новые санкции. Среди них – снижение уровня дипломатических отношений, жесткое ограничение экспорта и импорта, а также приостановка полетов в США компании Аэрофлот, — сообщает «Коммерсант».
Российское посольство в США называет новые санкции «драконовскими».
Комментарии14
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pauel1964 09 августа 2018 | 08:19
Опять Трамп не ваш, гад...
meteor1908 09 августа 2018 | 08:21
На "наше всё" буржуины обязаны молиться: полумёртвый НАТО воскресил, уснувшего при Обаме "мирового жандарма" разбудил; торговцы оружием не успевают считать заказы и бабки... Кто как, а я горжусь!
glotov 09 августа 2018 | 08:21
Видать, доказательств совсем нет. Бриташки попросили об информационной поддержке. Удивительное дело: за полгода не преставлено НИЧЕГО, что бы указывало на Россию.
doubleman 09 августа 2018 | 08:31
glotov: это так по первому каналу говорят что НИЧЕГО.
osa 09 августа 2018 | 08:59
doubleman, а ГДЕ говорят ЧЕГО?
На ЭхеМ, Дожде, ...?
И чем НИЧЕГО отличается от ЧЕГО ?
isnowanaarene 09 августа 2018 | 09:01
glotov: Кто ты такой, чтоб тебе доказательства предъявлять. Ответ известен заранее - вывсёврёти. К тому же от санкций только польза, САМ сказал.
apels 09 августа 2018 | 08:27
Нам ведь только на пользу, нет?
osa 09 августа 2018 | 09:01
apels, вы думаете, что ВАМ - на пользу.
Но это ваше заблуждение.
doubleman 09 августа 2018 | 08:28
а куда смотрит следственный комитет? почему до сих пор не возбуждены дела против тех кто вводит санкции? почему не арестованы они сами и их пособники? а Госдума куда смотрит? Почему нет закона, запрещающего санкции? Почему нет закона запрещающего Америку? Америку надо запретить давно уже! Безобразие!
igoriw 09 августа 2018 | 08:31
Интересно, а какие санкции будут введены против России за отравление в Англии двух наркоманов?
fekoff 09 августа 2018 | 08:37
igoriw: жёсткие, так что готовьтесь смеяться и дальше.
svoi216 09 августа 2018 | 08:32
Дожмут таки всенародно избранного.
isnowanaarene 09 августа 2018 | 09:03
svoi216: Скорее он нас.
osa 09 августа 2018 | 08:57
"...России выдвинули ультиматум: она должна предоставить убедительные гарантии неприменения химического и биологического оружия..."
- Принцип презумпции невиновности в действии.