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08:15, 09 августа 2018

США объявили о введении новых санкций против России

Из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Ограничительные меры вступят в силу с  22 августа. При этом России выдвинули ультиматум: она должна предоставить убедительные гарантии неприменения химического и биологического оружия. В противном случае, последуют новые санкции. Среди них – снижение уровня дипломатических отношений, жесткое ограничение экспорта и импорта, а также приостановка полетов в США компании Аэрофлот, — сообщает «Коммерсант».

Российское посольство в  США называет новые санкции «драконовскими».

Комментарии

14

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pauel1964 09 августа 2018 | 08:19

Опять Трамп не ваш, гад...

meteor1908 09 августа 2018 | 08:21

На "наше всё" буржуины обязаны молиться: полумёртвый НАТО воскресил, уснувшего при Обаме "мирового жандарма" разбудил; торговцы оружием не успевают считать заказы и бабки... Кто как, а я горжусь!

glotov 09 августа 2018 | 08:21

Видать, доказательств совсем нет. Бриташки попросили об информационной поддержке. Удивительное дело: за полгода не преставлено НИЧЕГО, что бы указывало на Россию.

doubleman 09 августа 2018 | 08:31

glotov: это так по первому каналу говорят что НИЧЕГО.

osa 09 августа 2018 | 08:59

doubleman, а ГДЕ говорят ЧЕГО?
На ЭхеМ, Дожде, ...?
И чем НИЧЕГО отличается от ЧЕГО ?

isnowanaarene 09 августа 2018 | 09:01

glotov: Кто ты такой, чтоб тебе доказательства предъявлять. Ответ известен заранее - вывсёврёти. К тому же от санкций только польза, САМ сказал.

(комментарий скрыт)

apels 09 августа 2018 | 08:27

Нам ведь только на пользу, нет?

osa 09 августа 2018 | 09:01

apels, вы думаете, что ВАМ - на пользу.
Но это ваше заблуждение.

doubleman 09 августа 2018 | 08:28

а куда смотрит следственный комитет? почему до сих пор не возбуждены дела против тех кто вводит санкции? почему не арестованы они сами и их пособники? а Госдума куда смотрит? Почему нет закона, запрещающего санкции? Почему нет закона запрещающего Америку? Америку надо запретить давно уже! Безобразие!

igoriw 09 августа 2018 | 08:31

Интересно, а какие санкции будут введены против России за отравление в Англии двух наркоманов?

fekoff 09 августа 2018 | 08:37

igoriw: жёсткие, так что готовьтесь смеяться и дальше.

svoi216 09 августа 2018 | 08:32

Дожмут таки всенародно избранного.

isnowanaarene 09 августа 2018 | 09:03

svoi216: Скорее он нас.

(комментарий скрыт)

osa 09 августа 2018 | 08:57

"...России выдвинули ультиматум: она должна предоставить убедительные гарантии неприменения химического и биологического оружия..."
- Принцип презумпции невиновности в действии.

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