Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста 18-летней Анны Павликовой
Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста 18-летней Анны Павликовой – фигурантки так называемого «дела Нового величия». Девушке сегодня смогут изменить меру пресечения. Об этом «Эху» сказала её адвокат Ольга Карлова.
Анну Павликову, как и девять других фигурантов дела, обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в России.
Комментарии2
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goga_s 09 августа 2018 | 08:14
ПОДЛОСТЬ продолжается!
Советую КАЖДОМУ читающему об этом "процессе" - представлять, что на скамье ЕГО ребёнок, сестра, знакомый....
Не "чей то", а ИМЕННО - ваш!
rampa 09 августа 2018 | 08:17
18-летняя девушка и девять таких же юнцов свергают конституционный строй в России! ))))