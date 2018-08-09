Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста 18-летней Анны Павликовой – фигурантки так называемого «дела Нового величия». Девушке сегодня смогут изменить меру пресечения. Об этом «Эху» сказала её адвокат Ольга Карлова.

Анну Павликову, как и девять других фигурантов дела, обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в России.