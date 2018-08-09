Число россиян, поддерживающих внешнюю политику Владимира Путина, за два года снизилось с 22 до 16%

Это выяснил Левада-центра, сообщает РБК. Количество тех, кто считает, что президент защищает государственные интересы страны снизилось на 8 процентных пунктов и теперь составляет 17%.

На вопрос «Чем вам не нравится Владимир Путин?» самым популярным стал ответ: «Он связан с крупным капиталом». Среди других ответов: «он связан с коррумированными политиками» и «ему чужды интересы народа».