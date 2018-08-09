Число россиян, поддерживающих внешнюю политику Владимира Путина, за два года снизилось с 22 до 16%
Это выяснил Левада-центра, сообщает РБК. Количество тех, кто считает, что президент защищает государственные интересы страны снизилось на 8 процентных пунктов и теперь составляет 17%.
На вопрос «Чем вам не нравится Владимир Путин?» самым популярным стал ответ: «Он связан с крупным капиталом». Среди других ответов: «он связан с коррумированными политиками» и «ему чужды интересы народа».
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleks50 Алексей Клубников 09 августа 2018 | 08:06
Всё же интересно в каком зоопарке Левада отыскал эти 17% поддержантов Вовы виолончельного.
kottigr1 09 августа 2018 | 08:10
aleks50: Неблагодарные холопы.. Путин-завоеватель им Крым, Пальмиру, Донбасс, африканскую саванну, лед Арктики.. А им все мало ! Совсем не ценят первого после Гитлера...
goga_s 09 августа 2018 | 08:07
О как !
Т.е. 84% - УЖЕ против ?!
хи-хи
nikolashin2017 09 августа 2018 | 08:08
а он читает водяные знаки
и донесения вохровской клоаки...
norgemann 09 августа 2018 | 08:08
А внутреннию политику Путина получается россияне поддерживают? Россияне поддерживают повышение пенсионного возраста, повышение НДС, повышения платы за ЖКХ?
popov_m 09 августа 2018 | 08:09
Не все потеряно для России!
yralez 09 августа 2018 | 08:10
Кем же считают его не поддерживающие ?
Своим президентом ?
vilingrad 09 августа 2018 | 08:13
То, что Володенька самый крупный ворюга в истории России, россиян не беспокоит?
sasass 09 августа 2018 | 08:15
В России ничего не получается внутри и вне - сплошной облом...
felik23 09 августа 2018 | 08:20
Путин: https://youtu.be/hbGHnQoodHw
vladimirgornitsky 09 августа 2018 | 08:23
Вообще-то дело обстоит не совсем так.
Люди отвечали на вопрос "За что вам нравится президент Путин". И выбирали один или несколько предложенных ответов.
И 16% он нравится за внешнюю политику, 17% - за то, что защищает государственные интересы, 22% - за то, что он дальновидный политик (странные люди!).
Тут вот что интересно. 49% Путин нравится за то, что он "опытный политик". С этим, конечно, не поспоришь, но характерно, что половина опрошенных не выбрала ни один из "позитивных ответов" - нечего было выбрать, поэтому выбрали констатацию очевидного факта. То есть нравится, потому что давно сидит, хотя не сделал ничего хорошего...
Но был и другой вопрос: "Чем вам не нравится Владимир Путин".
Самые популярные ответы: "Он связан с крупным капиталом" (17%), "Ему чужды интересы народа" (16%), "Он связан с коррумпированными политиками" (14%). И 9% считают, что "Он не справляется с руководством страной".
По-моему, характеристика исчерпывающая.
sbk 09 августа 2018 | 08:29
А где 86%?
Ничего не понимаю...
zmeelov_1 09 августа 2018 | 08:37
sbk: Выйди с радужным флагом и пройдись в любом городе России с требованием признать браки геев, увидишь эти 86%.. Если успеешь