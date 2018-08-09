Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей Анны Павликовой

18-летнюю девушку как и ещё девять человек обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в России. На изменении меры пресечения Анне Павликовой и другой фигурантке дела – Марии Дубовик – настаивают, в том числе, правозащитники. Это связано с ухудшением состояния здоровья девушек. По мнению защиты, есть шансы, что сегодня мера пресечения Анне Павликовой будет изменена. Материалы её дела затребовал Верховный суд.