Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей Анны Павликовой
18-летнюю девушку как и ещё девять человек обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в России. На изменении меры пресечения Анне Павликовой и другой фигурантке дела – Марии Дубовик – настаивают, в том числе, правозащитники. Это связано с ухудшением состояния здоровья девушек. По мнению защиты, есть шансы, что сегодня мера пресечения Анне Павликовой будет изменена. Материалы её дела затребовал Верховный суд.
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