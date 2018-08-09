Вашингтон отклонил предложения Москвы о сотрудничестве в сфере предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру
Соответствующее положение было включено в совместное заявление президентов двух стран, подготовленное российской стороной на саммите в Хельсинки, пишет газета «КоммерсантЪ». По её данным, Москва предлагала Вашингтону внести в документ пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы». Вашингтон предложение отверг.
Комментарии2
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jblack2 09 августа 2018 | 07:30
Янки больше всех в мире кричат о киберугрозах, в первую очередь со стороны России.
Но, когда Россия предлагает конкретные меры по обеспечению безопасности в этой сфере - отказываются!
Вывод - главная угроза США сами и есть, а все эти крики про вмешательство в выборы, кибератаки, Скрипалей - лишь пыль в глаза, чтобы обосновать свои враждебные действия против России.
ka_mate 09 августа 2018 | 07:34
"Вашингтон предложение отверг."
Было бы очень удивительно если бы согласился.