Госдепартамент США анонсировал новые санкции против России – на этот раз в связи с делом об отравлении Скрипалей
Американские власти пришли к выводу, что Россия использовала химическое оружие против бывшего полковника ГРУ и его дочери. Первая волна санкций ожидается 22 августа. В частности, речь пойдёт о запрете на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Затем, если Москва не убедит Вашингтон в том, что больше не будет использовать химическое оружие, будет вторая волна санкций. Она последует спустя три месяца и будет включать снижение уровня дипломатических отношений, жёсткое ограничение импорта и экспорта, а также приостановку полётов в США компании «Аэрофлот».
Комментарии8
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sergo_25_26 09 августа 2018 | 07:23
Русские не виноваты, это скрепы и лишняя хромосома.
piterjanis 09 августа 2018 | 07:31
sergo_25_26: вы обиженный свидомый? виден просто ваш комплекс неполноценности.
mavviomi 09 августа 2018 | 07:35
piterjanis: назвать кацапов "русскими" мог только какой нибудь невежественный чечен или осетин..
piterjanis 09 августа 2018 | 07:36
mavviomi: вас мне тоже жалко как и sergo_25_26
jblack2 09 августа 2018 | 07:23
Похоже, что в Госдепе совсем с катушек съехали...
vaka257 09 августа 2018 | 07:24
Сразу видно оглушительную победу Путина в переговорах в Хельсинки...
ihor_syvoryj 09 августа 2018 | 07:34
Москвичи! Кто-нибудь видел Маргаритку Симоньян с американским флагом? Должна ездить где-то в районе МКАД.
vlabumur 09 августа 2018 | 07:34
Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас ещё судьбы безвестные ждут.
Музыка народная,слова народные исполняет автор.