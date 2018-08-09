Суд в Краснодаре рассмотрит административное дело о ДТП с участием футболиста Федора Смолова

Капитан клуба «Краснодар» врезался в дорожное ограждение и покинул место происшествия. Дело по статье об оставлении водителем места ДТП рассмотрит Октябрьский районный суд Краснодара. За правонарушение Смолову грозит до 15 суток административного ареста. Инцидент произошел в ночь на 1 августа на Ставропольской улице. Футболист не смог удержать свой BMW на дороге и врезался в ограждение на большой скорости, после чего покинул место аварии. Вину он признал не сразу — сначала Смолов говорил, что его вовсе не было в машине, затем сказал, что за рулем был его друг. Наконец, спортсмен подтвердил, что управлял машиной сам. По его словам, он покинул место ДТП из-за плохого самочувствия. Правда, перед тем, как уехать, Смолов успел сделать селфи со случайно встреченным болельщиком «Краснодара». На следующий день футболист сам пришел в полицию. Во время Чемпионата мира по футболу в России Смолов попал под прицел критики болельщиков из-за своей неудачной игры.