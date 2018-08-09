В столичном округе Хамовники состоится сход-встреча против сноса старинного дома и точечной застройки района
Об этом рассказала «Эху Москвы» муниципальный депутат района Александра Парушина. Встреча начнется в 19.00 в сквере у Крымского моста по адресу Комсомольский проспект, дом 1.
Комментарии1
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lenin3 09 августа 2018 | 07:17
А вот жители Новой Москвы почему-то не протестуют против застройки их района собянинками.Совсем оборзело население Хамовников!