СМИ: Полицейские на Ярославском вокзале несколько лет незаконно обыскивают граждан и издеваются над ними
Это утверждает телеканал «Дождь». Им удалось найти нескольких пострадавших от действий сотрудников правоохранительных органов. Один из них художник Станислав Метельский рассказал корреспонденту «Дождя», что его задерживали дважды: «Двигался в сторону турникетов — и он тут меня перехватил. Стандартная схема, они всегда так общаются — не представляются, не показывают документы, не называют ни имени, ни звания — сразу в машину. После того, как он переписал все мои данные, он санкционировал мой обыск. Он привел двух понятых. Он начал предъявлять мне обвинение, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Это было основным поводом, чтобы снова меня задержать, увести в тот же участок. И в участке начинают угрожать — тем, что, мол, сейчас приедет скорая, он вызовет скорую, и меня заберут на свидетельствование».
Журналистам известно, по меньшей мере, о четырех жертвах произвола, причем один из самых ранних инцидентов произошел три года назад. На днях известность получил инцидент с преподавателем Высшей школы экономики Владимиром Бродским. Он написал на своей странице в Facebook'е, как его задержали под предлогом проверки документов на Ярославском вокзале, отвели в подвальное помещение, где раздели и угрожали. После этого прокуратура начала проверку сообщений о незаконном обыске.
Комментарии3
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vaka257 09 августа 2018 | 07:20
Почему-то действия ментов при этой власти не удивляют...
archibald_dandy_esquire 09 августа 2018 | 07:33
vaka257:
" задержали под предлогом проверки документов на Ярославском вокзале, отвели в подвальное помещение, где раздели и угрожали. "
это традиция полицаев Ярославского вокзала - ещё в "бешеные 90-е" в этом подвале просто насиловали женщин (наверное, мужчин тоже) - моя знакомая работала на Ленинградском билетным кассиром - при поступлении на работу начальство ей прямо сказало: "мимо этой конторы вечером и ночью одна не ходи - мало ли чего, мы тебя вытащить не сможем" - впрочем, хватали и в светлое время, несмотря на то, что напротив были ларьки, торговавшие всяким контрафактом, на что тогда смотрели сквозь пальцы за откаты - но это уже другая история
sergo_25_26 09 августа 2018 | 07:30
Борьба с терроризмом, страна в кольце врагов. а вы..... эх, не понимаете люмпены.