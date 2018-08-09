СМИ: Полицейские на Ярославском вокзале несколько лет незаконно обыскивают граждан и издеваются над ними

Это утверждает телеканал «Дождь». Им удалось найти нескольких пострадавших от действий сотрудников правоохранительных органов. Один из них художник Станислав Метельский рассказал корреспонденту «Дождя», что его задерживали дважды: «Двигался в сторону турникетов — и он тут меня перехватил. Стандартная схема, они всегда так общаются — не представляются, не показывают документы, не называют ни имени, ни звания — сразу в машину. После того, как он переписал все мои данные, он санкционировал мой обыск. Он привел двух понятых. Он начал предъявлять мне обвинение, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Это было основным поводом, чтобы снова меня задержать, увести в тот же участок. И в участке начинают угрожать — тем, что, мол, сейчас приедет скорая, он вызовет скорую, и меня заберут на свидетельствование».

Журналистам известно, по меньшей мере, о четырех жертвах произвола, причем один из самых ранних инцидентов произошел три года назад. На днях известность получил инцидент с преподавателем Высшей школы экономики Владимиром Бродским. Он написал на своей странице в Facebook'е, как его задержали под предлогом проверки документов на Ярославском вокзале, отвели в подвальное помещение, где раздели и угрожали. После этого прокуратура начала проверку сообщений о незаконном обыске.