Сотрудники ФСБ два года следили за главным редактором «БлогСочи» Александром Валовым

Как следует из документов, обнаруженных адвокатом Валова в деле, еще в июле 2016-ого года суд разрешил ФСБ прослушать переговоры журналиста и вести за ним слежку.

Журналиста считали неблагонадежным. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат «Агоры» Александр Попков. Сейчас журналист находится в СИЗО. Сейчас его обвиняют в вымогательстве денег у депутата Госдумы в ЛДПР. Он считает свое преследование политически мотивированным. В ближайшее время материалы могут направить в суд.