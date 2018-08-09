Суд в Петербурге рассмотрит дело молодого человека, который якобы намеревался взорвать Казанский собор

Его завербовала одна из террористических группировок. Дело Евгения Ефимова рассмотрит на выездном заседании в Петербурге Московский окружной суд. Молодого человека обвиняют в том, что он изготовил взрывчатку для того, чтобы совершить теракт в Казанском соборе. Дело рассмотрит судья Роман Кифоренко. Как пишет РИА Новости, Ефимов свою вину признал и даже пошел на сделку со следствием. Впоследствии силовики задержали ещё четырёх его сообщников. По версии следствия, молодых людей завербовала запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»*. Напомним, Ефимова задержали в конце прошлого года: он арендовал на окраине Петербурга металлический контейнер и там, по версии следствия, собирал взрывное устройство. Как стало известно позже, российские спецслужбы вышли на молодого человека с помощью американских коллег: президент Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом даже публично поблагодарил ЦРУ за предоставленные сведения. Молодые люди, которые проходят по делу в качестве сообщников Ефимова, свою вину не признают. Они утверждают, что оружие, которое нашли у них при обыске, им подбросили.

* организация запрещена на территории РФ