Верховный суд рассмотрит апелляцию на блокировку Telegram

Юристы мессенджера обжалуют решение о признании законным приказа ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений. ФСБ фактически пытается ввести внесудебный контроль за перепиской пользователей, сказано в апелляции представителей Telegram. По их словам, если силовое ведомство получит ключи для декодирования сообщений, то сможет читать их в любое время, а не только на основании судебного решения по уголовным делам. В свою очередь Федеральная служба безопасности настаивает на законности своих требований. В ФСБ говорят, что ключи для декодирования сообщений не составляют тайну переписки, предусмотренную законом и Конституцией. По указанию Роскомнадзора операторы связи с 16 апреля блокируют IP-адреса, которые позволяют Telegram работать. Как выяснилось в ходе рассмотрения одного из исков, санкций на блокировку IP-адресов Генпрокуратура не давала, об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы надзорного ведомства. Из них следует, что было дано распоряжение только ограничить доступ к 7 аккаунтам в мессенджере. Сейчас в России по-прежнему заблокировано около 4 миллионов IP-адресов.