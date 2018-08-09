Информация о проекте новых американских санкций против России спровоцировала сильнейшее обесценение рубля

А также падение фондового рынка. Участники рынка рассчитывают, что американский законопроект о санкциях ещё будет смягчён, однако не видят в ближайшей перспективе факторов, которые могли бы помочь укреплению рубля, пишет газета «КоммерсантЪ». Российскому правительству выгоден низкий курс рубля, считает профессор высшей школы экономики Иван Родионов.

Заметное падение рубля началось в среду в середине дня, тогда российская валюта снизилась по отношению к доллару до минимальных с апреля показателей, а к вечеру обвалилась до уровня ноября 2016 года. Курс доллара на биржевых торгах в среду достиг отметки в 65 рублей, 69 копеек.