Информация о проекте новых американских санкций против России спровоцировала сильнейшее обесценение рубля
А также падение фондового рынка. Участники рынка рассчитывают, что американский законопроект о санкциях ещё будет смягчён, однако не видят в ближайшей перспективе факторов, которые могли бы помочь укреплению рубля, пишет газета «КоммерсантЪ». Российскому правительству выгоден низкий курс рубля, считает профессор высшей школы экономики Иван Родионов.
Заметное падение рубля началось в среду в середине дня, тогда российская валюта снизилась по отношению к доллару до минимальных с апреля показателей, а к вечеру обвалилась до уровня ноября 2016 года. Курс доллара на биржевых торгах в среду достиг отметки в 65 рублей, 69 копеек.
Комментарии6
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lenin3 09 августа 2018 | 07:12
Предлагаю Вошьдю ввести мощные санкции против Поганой Омерики и заморозить счета Трампа в Сбере,тогда доллар точно рухнет!
Кстати,что-то давно не слышно о Самом,затаился где-то...А то,глядишь,и вообще...)))
fessgray 09 августа 2018 | 07:19
lenin3: политологи пишут, что Самый самый окурок вообще не занимается делами и постоянно отдыхает. Видео с его активностью снимают за чет двойников ... Все же по плану Трамп-Путин идет. Российское население нищает, американское богатеет ... все по плану.
России же выгоден низкий курс рубля :-)))))))))
y3emen1 09 августа 2018 | 07:20
lenin3: наверное оно опять где-то плавает
vlabumur 09 августа 2018 | 07:19
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»
В. М. Молотов.
22 06 1941г.
j_partizan 09 августа 2018 | 07:37
vlabumur:
Сейчас наше дело - либо стоять у прилавка торгуя сырьем и делая то, что хочет покупатель, либо срочно возрождать промышленность и науку. Но ни того, ни другого мы не делаем. Поэтому вот такая _опа.
j_partizan 09 августа 2018 | 07:29
Падение рубля характеризует состояние российской экономики.
Сырьевая экономика полностью зависима от покупателя.
Так что, либо ты вежливый продавец, стремящийся во всём угодить покупателю, либо нехрен было становиться за прилавок и при этом уничтожая средства производства.