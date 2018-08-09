Обвиняемый по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», по некоторым данным, пытался покончить с собой
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Собеседник агентства рассказал, что у Андрея Бурсина, которого обвиняют в халатности, произошёл нервный срыв. После попытки суицида его госпитализировали.
Комментарии1
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ltvjrhfn2 09 августа 2018 | 07:08
какая необходимость держать пожарного под арестом , на что он может повлиять?