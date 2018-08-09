Из сектора Газа по Израилю выпустили около 70 ракет

Часть из них было перехвачено, большинство снарядов упало в незаселённой местности, сообщает в Твиттере Армия обороны Израиля. По данным агентства Аль-Масдар, ракетные обстрелы провело палестинское движение ХАМАС после того как накануне израильская авиация нанесла удары по сектору Газа и погибли два палестинца.