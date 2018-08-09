Из сектора Газа по Израилю выпустили около 70 ракет
Часть из них было перехвачено, большинство снарядов упало в незаселённой местности, сообщает в Твиттере Армия обороны Израиля. По данным агентства Аль-Масдар, ракетные обстрелы провело палестинское движение ХАМАС после того как накануне израильская авиация нанесла удары по сектору Газа и погибли два палестинца.
Комментарии3
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vaka257 09 августа 2018 | 07:04
Теперь пусть ждут ответку от Израиля...
vlabumur 09 августа 2018 | 07:09
Да пусть воюют,это их личное дело до нас не касаемо.
czerni 09 августа 2018 | 07:18
Кажется, будто вчера перемирие с хамасом подписали на пять лет.
Как время-то летит!