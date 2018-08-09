Генконсульство России в Салониках проверяет информацию о нападении на российских журналистов перед матчем ПАОК–Спартак

Поводом стали сообщения в российских СМИ, говорится на странице консульства в соцсети Facebook. Как сообщает агентство «Р-спорт», фанаты ПАОКа пытались прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. Это произошло после того, как один из российских журналистов показал неприличный жест болельщикам греческой команды. Местная полиция говорит, что ей об инциденте ничего неизвестно.

Накануне московский футбольный клуб «Спартак» уступил греческому ПАОКу со счётом 2:3. Это был первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.