В работе соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой
На проблемы с доступом к сайту, а также с отправкой и получением сообщений пользователи стали жаловаться в среду вечером. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает подобные сбои. По его данным, больше всего жалоб было от жителей Москвы, Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Ижевска.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 09 августа 2018 | 06:50
поступило слишком много запросов от товарищей майоров с желанием узнать адреса экстремистов, террористов и госизменщиков, ставящих лайки на провокационные посты товарищей майоров
y3emen1 09 августа 2018 | 06:59
в работе спецсети