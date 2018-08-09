В работе соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой

На проблемы с доступом к сайту, а также с отправкой и получением сообщений пользователи стали жаловаться в среду вечером. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает подобные сбои. По его данным, больше всего жалоб было от жителей Москвы, Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Ижевска.