Верховный суд рассмотрит жалобу мессенджера Telegram
Юристы, представляющие интересы компании, добиваются признания незаконным приказа ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. В марте первая инстанция Верховного суда отказалась удовлетворить иск Telegram. Теперь будет рассмотрена апелляционная жалоба. На днях ФСБ предоставила в суд свои возражения. Служба настаивает, что передача ключей не нарушает охраняемую Конституцией тайну переписки, сообщает газета «Коммерсантъ».
Ну а между тем в Минкомсвязи говорят, что вопросы есть не только к мессенджеру Telegram. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Николай Никифоров. Что же касается мессенджера Telegram, его пытаются заблокировать в России с апреля этого года.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 09 августа 2018 | 06:47
@ в Минкомсвязи говорят, что вопросы есть не только к мессенджеру Telegram. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Николай Никифоров @
товарищ гражданин майор Никифоров тоже хочет, чтобы ему открывали конфиденциальную информацию - причём ВСЕ зарубежные социальные сети без исключения - кстати, они должны хранить ВСЮ информацию по "пакету Яровой-Пушкова & ОПГ", выдавая её по первому требованию