Верховный суд рассмотрит жалобу мессенджера Telegram

Юристы, представляющие интересы компании, добиваются признания незаконным приказа ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. В марте первая инстанция Верховного суда отказалась удовлетворить иск Telegram. Теперь будет рассмотрена апелляционная жалоба. На днях ФСБ предоставила в суд свои возражения. Служба настаивает, что передача ключей не нарушает охраняемую Конституцией тайну переписки, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ну а между тем в Минкомсвязи говорят, что вопросы есть не только к мессенджеру Telegram. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Николай Никифоров. Что же касается мессенджера Telegram, его пытаются заблокировать в России с апреля этого года.