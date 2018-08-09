Лондон приветствует новые санкции США против Москвы

«Мощная международная реакция на использование химического оружия в Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, что её провокационное, безрассудное поведение не останется без ответа», — говорится в заявление канцелярии британского премьера Терезы Мэй. Его цитирует агентство ТАСС.