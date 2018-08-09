Лондон приветствует новые санкции США против Москвы
«Мощная международная реакция на использование химического оружия в Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, что её провокационное, безрассудное поведение не останется без ответа», — говорится в заявление канцелярии британского премьера Терезы Мэй. Его цитирует агентство ТАСС.
Комментарии10
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popyas 09 августа 2018 | 06:43
Это не мы !
ak242 09 августа 2018 | 07:15
popyas: А если мы, то случайно!
glebbalbesov 09 августа 2018 | 06:47
Шо, опять???
leo858 09 августа 2018 | 06:53
Это Боря перед тем как себя повесить натворил делов..
vlabumur 09 августа 2018 | 06:58
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»
В. М. Молотов.
22 06 1941г.
vasyakirin 09 августа 2018 | 07:05
vlabumur: Враги заняли плацдарм в районе крепости Кремль!
vlabumur 09 августа 2018 | 07:17
vasyakirin: Враги заняли
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Их заманили туда,и скоро они будут разбиты.
Путину великому полководцу всех времен и народов СЛАВА.
nikvol 09 августа 2018 | 07:04
Может, действительно зря с химическим? Шарашить этих тварей сразу ядерным, оно надежнее будет.
eniro 09 августа 2018 | 07:29
nikvol: Аника-воин, шубу жене купи. Что? Нет жены? Нет денег? Вот этим и займись...
putin_itogy 09 августа 2018 | 07:18
вова-Хомейни, расслабься...
Тебя нагнут. И заставят питаться курятиной.
И твою "Северо-ираннскую Пальмиру" нагнут по самые небалуй..
И будут больно пороть.
А ты что думал..?
Что ты не Иран?
А почему ты так думаешь, вова?
В Иране такое же количество населения.
И Иран также, питается курями, едой бедных стран, ввиду нищенского уровня, бандитской страны угрожающей всему цивилизованному миру.
Терпите вова.
Предки терпели, и вам велели.