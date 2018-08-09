В Забайкалье отменён особый противопожарный режим
Это связано со стабилизацией обстановки, сообщила пресс-служба главы региона. Особый противопожарный режим действовал в Забайкальском крае с апреля, напоминает агентство Интерфакс.
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Это связано со стабилизацией обстановки, сообщила пресс-служба главы региона. Особый противопожарный режим действовал в Забайкальском крае с апреля, напоминает агентство Интерфакс.
К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире, Темерханов не единственный Осуждение Темерханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов, человеком отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и её убийство Юрием Будановым…
Комментарии1
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yralez 09 августа 2018 | 05:27
Дожди пошли, , всё синантропы вырубили, остатки сгорели........повезло..