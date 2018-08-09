Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова раскритиковала заявления Михаила Саакашвили о войне 2008 года

Накануне бывший президент Грузии в интервью «Эху» сказал, что 10 лет назад именно Россия напала на его страну, чтобы не допустить дальнейших реформ. Саакашвили также добавил, что Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента страны, не участвовал в принятии решения о войне с Грузией. Наталья Тимакова на это сказала «Эху», что не видит никакого смысла комментировать «бред психически нездорового человека». Она добавила, что Саакашвили объявлен в международный розыск собственным государством и, как выразилась Тимакова, «позорно покинул другую страну». «Все, что он говорит, — враньё от первого до последнего слова», — заключила пресс-секретарь Дмитрия Медведева.