Вашингтон отклонил предложения Москвы о сотрудничестве в сфере предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру

Соответствующее положение было включено в совместное заявление президентов двух стран, подготовленное российской стороной на саммите в Хельсинки, пишет газета Коммерсант. По её даннмы, Москва предлагала Вашингтону внести в документ пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы». Вашингтон предложение отверг.