Вашингтон отклонил предложения Москвы о сотрудничестве в сфере предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру
Соответствующее положение было включено в совместное заявление президентов двух стран, подготовленное российской стороной на саммите в Хельсинки, пишет газета Коммерсант. По её даннмы, Москва предлагала Вашингтону внести в документ пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы». Вашингтон предложение отверг.
Комментарии2
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compare 09 августа 2018 | 05:16
"напрасные слова,виньетка ложной сути"....
eslichestno 09 августа 2018 | 05:30
Не фиг гэбэшной разводкой заниматься. Там тоже не дураки сидят.