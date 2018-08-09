Рубль обновил минимумы после сообщений о грядущих американских санкциях
Заметное падение началось в среду в середине дня, тогда российская валюта снизилась по отношению к доллару до минимальных с апреля показателей, а к вечеру обвалилась до уровня ноября 2016 года. Курс доллара на биржевых торгах в среду достиг отметки в 65 рублей, 69 копеек. Участники рынка рассчитывают, что американский законопроект о санкциях ещё будет смягчён, однако не видят в ближайшей перспективе факторов, которые могли бы помочь укреплению рубля, пишет газета «Коммерсант».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
clandestino 09 августа 2018 | 06:02
Навстречу 20-летнему юбилею!
astet 09 августа 2018 | 06:02
Рубль упал.
А как на счёт Косачёва?
Эта путинская шестёрка
ответит за свои слова о том,
что санкций не будет?
tovarich67 09 августа 2018 | 06:05
Август.падение рубля.дело обычное.и уже привычное