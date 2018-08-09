Юристы Дональда Трампа отклонили условия, на которых спецпрокурор собирался допросить президента США по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщают источники газеты The New York Times. Согласно этим данным, адвокаты американского лидера предложили спецпрокурору Роберту Мюллеру провести допрос в более узком формате. Они также выступили против вопросов о возможной роли Трампа в препятствовании расследованию. По некоторым данным, допрос главы государства по делу о вмешательстве Москвы в американские выборы запланирован на 1 сентября.