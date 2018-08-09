Юристы Дональда Трампа отклонили условия, на которых спецпрокурор собирался допросить президента США
Юристы Дональда Трампа отклонили условия, на которых спецпрокурор собирался допросить президента США по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщают источники газеты The New York Times. Согласно этим данным, адвокаты американского лидера предложили спецпрокурору Роберту Мюллеру провести допрос в более узком формате. Они также выступили против вопросов о возможной роли Трампа в препятствовании расследованию. По некоторым данным, допрос главы государства по делу о вмешательстве Москвы в американские выборы запланирован на 1 сентября.
Комментарии2
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ara_1 09 августа 2018 | 04:12
И правильно сделали. Не о чем Трампу с Мюллером "разговаривать". Умные люди рекоммендуют письменный "допрос". Составьте список "вопросов" и Трамп. с юристами, на него письменно ответит. Поскольку, вероятнее всего, это будет не "допрос", а засада. К тому же, со слов самого Мюллера, Трамп не является ни подозреваемым, ни свидетелем. Так и "говорить" не о чем.
condor00 09 августа 2018 | 04:24
Вопрос ли в опоре всех сторон (Мюллер, Трамп, адвокаты, сенаторы, конгрессмены, население и тп) на законодательство. Тогда и пройдёт всё ,так как надо.