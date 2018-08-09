Белый дом готовит указ, позволяющий президенту вводить санкции за вмешательство в выборы

Об этом сообщает газета «Вашингтон пост». В проекте указа говорится, что глава государства может принять меры в отношении 10 из 30 крупнейших коммерческих организаций стран, которые вмешивались в избирательный процесс США. При этом, по мнению авторов документа, нет свидетельств того, что какое-либо государство повлияло хоть на один голос во время американских выборов.