Посольство России в США считает «драконовскими» новые санкции в отношении Москвы
На странице диппредставительства в фэйсбуке говорится, что Вашингтон принимает меры под надуманным предлогом.
В среду вечером Госдепартамент анонсировал новые санкции против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери. Американские власти обвинили Москву в применении химического оружия. Первая волна санкций ожидается 22 августа. Речь пойдёт о запрете на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Затем может последовать вторая волна, предусматривающая снижение уровня дипломатических отношений, жёсткое ограничение импорта и экспорта, а также приостановку полётов в США компании «Аэрофлот».
Комментарии3
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bugbugbug 09 августа 2018 | 04:09
Искандерам до сих пор весело? #потешныесанкции, #недействуют, #напользу
stalin_vsegda_zhiv 09 августа 2018 | 04:10
//Посольство России в США считает «драконовскими» новые санкции в отношении Москвы//
А где же старая песенка?
- Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк!
Где ты ходишь, глупый волк,
Старый волк, страшный волк?
Волк из леса никогда,
Никогда, никогда
Не вернется к нам сюда,
К нам сюда, к нам сюда!
fessgray 09 августа 2018 | 04:15
жрите полными ложками! это я вам как гражданин РФ говорю ... я пояс подтяну, но посмотрю как вас имеют ... хотя иногда несостыковки идут. Явно же США руководили действиями России года так до 2012 ... А Путин шестерил у Америки. Чего они теперь его иметь стали?!
Хотя всякие союзы разваливаются. Путин решил выскочить из упряжки и получает по полной.
По большому счету все равно. Главное, чтобы этот предательский режим свалил.