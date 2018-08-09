//Посольство России в США считает «драконовскими» новые санкции в отношении Москвы//

На странице диппредставительства в фэйсбуке говорится, что Вашингтон принимает меры под надуманным предлогом.

В среду вечером Госдепартамент анонсировал новые санкции против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери. Американские власти обвинили Москву в применении химического оружия. Первая волна санкций ожидается 22 августа. Речь пойдёт о запрете на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Затем может последовать вторая волна, предусматривающая снижение уровня дипломатических отношений, жёсткое ограничение импорта и экспорта, а также приостановку полётов в США компании «Аэрофлот».