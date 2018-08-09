Предвыборными лозунгами Сергея Собянина станут «Москва ещё прекраснее» и «Москва ещё душевнее»

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к администрации президента и к мэрии. Сегодня штаб столичного градоначальника представит его программу, с которой он пойдёт на выборы мэра в сентябре. По словам собеседников издания, среди лозунгов также будут – «Москва ещё безопаснее» и «Москва ещё зеленее».