Предвыборными лозунгами Сергея Собянина станут «Москва ещё прекраснее» и «Москва ещё душевнее»
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к администрации президента и к мэрии. Сегодня штаб столичного градоначальника представит его программу, с которой он пойдёт на выборы мэра в сентябре. По словам собеседников издания, среди лозунгов также будут – «Москва ещё безопаснее» и «Москва ещё зеленее».
Комментарии3
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timber_head 09 августа 2018 | 03:11
Больше бы подошло "Увезу тебя я в тундру, будешь ты как в тундре жить!". Ну или "Автомобиль хорошо, а оленя лучше!"
ka_mate 09 августа 2018 | 03:43
Было бы неплохо " Москва для людей а не для автомобилей",
Очень свежим воздухом дышать хочется.
sim202_ 09 августа 2018 | 03:55
Замкадышам просьба не беспокоиться...