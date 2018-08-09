Из сектора Газа по Израилю выпустили около 70 ракет
Часть из них было перехвачено, большинство снарядов упало в незаселённой местности, сообщает в Твиттере Армия обороны Израиля. По данным агентства Аль-Масдар, ракетные обстрелы провело палестинское движение ХАМАС после того как накануне израильская авиация нанесла удары по сектору Газа и погибли два палестинца.
Комментарии2
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agamasat 09 августа 2018 | 03:23
А израильская авиация нанесла удары по сектору Газа после того, как ХАМАС обстрелял территорию Израиля?
ur_sus 09 августа 2018 | 04:18
agamasat:
Удары авиацией проблему не решат, ибо "храбрые" палесы прячутся в домах прикрываясь своими свиноматками и и детенышами. Израиль не марает руки и не бомбит жилые кварталы, нехай не Россия. Всё идёт к сухопутной операции. Увидим.