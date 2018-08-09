Консультантом россиян, убитых в Центральной Африке оказался человек, с которым их познакомил журналист агентства ФАН
Консультантом россиян, убитых в Центральной Африке оказался человек, с которым съёмочную группу познакомил журналист агентства ФАН. Это выяснил сайт Медуза. Его источники рассказали, что Кирилл Романовский из РИА ФАН свёл журналистов с фиксером – то есть с человеком, который помогает с организацией съёмок и решением других вопросов.
Медуза напоминает, что агентство ФАН связывали с так называемой «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают спонсором ЧВК Вагнера. Российская съёмочная группа была убита, когда снимала документальный фильм об этой частной военной компании. Кирилл Романовский в интервью «Медузе» сказал, что тяжело переживает смерть журналистов, он уже пообщался со Следственным комитетом и родственниками погибших и теперь собирается принять участие в независимом расследовании.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 09 августа 2018 | 04:28
странно, что такие профи, как убитые журналисты, не знали что ФАН, контролируется Пригожиндом, и поехали расследовать деятельность ЧВК Уткинда*, связанную с Пригожиндом также
*ЧВК Уткинда - вооруженная организация наемников, разрешённая и поощряемая в России