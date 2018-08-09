Консультантом россиян, убитых в Центральной Африке оказался человек, с которым их познакомил журналист агентства ФАН

Консультантом россиян, убитых в Центральной Африке оказался человек, с которым съёмочную группу познакомил журналист агентства ФАН. Это выяснил сайт Медуза. Его источники рассказали, что Кирилл Романовский из РИА ФАН свёл журналистов с фиксером – то есть с человеком, который помогает с организацией съёмок и решением других вопросов.

Медуза напоминает, что агентство ФАН связывали с так называемой «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают спонсором ЧВК Вагнера. Российская съёмочная группа была убита, когда снимала документальный фильм об этой частной военной компании. Кирилл Романовский в интервью «Медузе» сказал, что тяжело переживает смерть журналистов, он уже пообщался со Следственным комитетом и родственниками погибших и теперь собирается принять участие в независимом расследовании.