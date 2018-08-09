Госдепартамент США анонсировал новые санкции против России – на этот раз в связи с делом об отравлении Скрипалей

Американские власти пришли к выводу, что Россия использовала химическое оружие против бывшего полковника ГРУ и его дочери. Первая волна санкций ожидается 22 августа. В частности, речь пойдёт о запрете на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Затем, если Москва не убедит Вашингтон в том, что больше не будет использовать химическое оружие, будет вторая волна санкций. Она последует спустя три месяца и будет включать снижение уровня дипломатических отношений, жёсткое ограничение импорта и экспорта, а также приостановку полётов в США компании «Аэрофлот».