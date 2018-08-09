Ещё три человека, предположительно россияне, задержаны по делу о мошенничестве в США
Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает агентство ТАСС. Ранее фигурантами этого дела стали четверо россиян. На днях стало известно, что они взяты под стражу. Согласно обвинительному заключению, россияне размещали в интернете объявления о продаже раритетных машин и предлагали клиентам перечислять деньги на счета подставных компаний, а затем снимали эти средства и переводили на свои банковские счета.
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