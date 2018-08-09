На итальянском острове Сардиния туриста оштрафовали на тысячу евро за кражу песка с пляжа

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Мужчина, который живёт в Великобритании, собирался отвезти домой в качестве сувенира бутылку, наполненную песком. Его остановили карабинеры. Агентство напоминает, что на Сардинии вывоз песка с пляжа приравняли к краже в прошлом году. За нарушение предусмотрен штраф от пятисот до 3 тысяч евро.