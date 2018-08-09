В пригороде Нью-Йорка мужчина прорвался в больницу и застрелил пациентку
После этого он покончил с собой. Оба были старше 70 лет. По предварительным данным полиции, это члены одной семьи, передаёт Ассошиэйтед Пресс. Началось расследование.
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После этого он покончил с собой. Оба были старше 70 лет. По предварительным данным полиции, это члены одной семьи, передаёт Ассошиэйтед Пресс. Началось расследование.
Комментарии1
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savl_1 09 августа 2018 | 02:31
Может она его об этом просила?...