Бумаги Сбербанка завершили торги на Лондонской фондовой бирже падением почти на 8%
Глобальные депозитарные расписки других российских компаний к закрытию торговой сессии также преимущественно подешевели. Об этом со ссылкой на данные биржи сообщает агентство Прайм.
На прошлой неделе стало известно, что предложенный американскими сенаторами законопроект о расширении санкций против России предусматривает ограничения в отношении госбанков.
Комментарии1
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com30 09 августа 2018 | 02:48
На 8?
Всего то?
Ну еще не вечер.