Бумаги Сбербанка завершили торги на Лондонской фондовой бирже падением почти на 8%

Глобальные депозитарные расписки других российских компаний к закрытию торговой сессии также преимущественно подешевели. Об этом со ссылкой на данные биржи сообщает агентство Прайм.

На прошлой неделе стало известно, что предложенный американскими сенаторами законопроект о расширении санкций против России предусматривает ограничения в отношении госбанков.