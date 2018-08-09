Z Архив новостей новости
5 12 6 1424
02:03, 09 августа 2018

Вашингтон объявил о новых санкциях против России

Это связано с делом об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила администрация американского президента. Власти США пришли к выводу, что за отравлением стоит Россия – Москва использовала химическое оружие. Планируется две волны санкций. Первая – более лёгкая – намечена на 22 августа. Будет запрещено выдавать лицензии на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности. Как отмечает Би-би-си, эти санкции пересекаются с уже действующими – в частности, с запретом на экспорт в Россию оружия.

Вторая волна ожидается три месяца спустя, если Москва не предоставит убедительных доказательств того, что в будущем не будет использовать химическое оружие, а также согласится на проверку со стороны ООН. Ограничения на втором этапе могут включать снижение уровня дипломатических отношений, приостановку полётов «Аэрофлота» в США и прекращение почти всего экспорта и импорта.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

proxozhij 09 августа 2018 | 02:09

Маленький... белый... пушистый... зверек.

irdo 09 августа 2018 | 02:28

proxozhij:
Маленький... белый... пушистый... зверек.
============
Зима на носу.И не только климатическая.

minerr 09 августа 2018 | 02:42

irdo: Маленький... белый... пушистый... зверек.
-----

Абаконда, походу, почила в бозе. Теперь у т. н. либаралов новый зоологический прототип.

splin2 09 августа 2018 | 02:30

proxozhij: пушистый//

У гаранта пушок на глолове может пропасть

kondrakr 09 августа 2018 | 02:37

splin2: Мне неудобно это говорить, но, технически, то, что Вы назвали "головой", является головкой.

danko_vibla 09 августа 2018 | 02:53

kondrakr: ты бы постригся небритая кокло морда.

neon001 09 августа 2018 | 02:13

бакс по 70 к пятнице???

gригорьич 09 августа 2018 | 02:39

neon001: В классическом балете кода — финальная, наиболее виртуозная часть вариации либо другой музыкально-хореографической формы. Обычно она состоит из вращений (у женщин) либо прыжков (у мужчин) и, более длительная по времени, не совпадает с кодой музыкальной.

savl_1 09 августа 2018 | 02:28

Странно, отравление произошло прям перед выборами президента. Как то это выглядит нелепо и абсурдно.

splin2 09 августа 2018 | 02:33

savl_1: жертвоприношение

com30 09 августа 2018 | 02:34

Санкции за применение химического оружия против гражданского населения.
В США наконец то проснулись, если бы они ввели санкции еще тогда, когда нацлидер по убивал боевыми газами сотни зрителей Норд-Оста, не было оккупации северных районов Грузии, оккупации украинского Крыма и части Донбасса, он не травил химическим оружием гражданское население Сирии, а его киллеры в погонах не лазили по Миру и не убивали бы людей новичком и полонием, да и малайзийский Боинг успешно бы завершил полет, хоть пассажиров самолета он убил не химическим оружием. По рукам нужно было бить еще тога.

proxozhij 09 августа 2018 | 02:38

com30: У нас в Америке для дерьма есть ассенизаторы, политики к нему непривычны. Видать, нанюхались по полной, сменили фраки на ковбойские джинсы и шляпы, как в былые времена. Что тут сказать? Привет тем, кто не успел из рашки сдернуть, как я.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 533 6 6898 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6441 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 86 6 6564 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 107 6 10136 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще у Навального до сих пор поворачивается язык призывать к объединению неких «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 69 6 6960 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 167 6 17571 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 64 6 7246 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15568 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 279 6 35357 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Новости

Ракета, по ошибке выпущенная испанским истребителем над Эстонией, теоретически могла бы достигнуть территории России Этого не исключает командующий эстонскими ВВС Рииво Валге…

5 67 6 8902
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 55 6 7481 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 62 6 8718 06.08
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

Я действительно считаю, что пенсионный возраст нужно повышать. Я просто реалист. Люди стали жить дольше. Население стареет. Чего тут обсуждать? А работает не много…

5 53 6 7691 08.08
#слушать 35:10 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kсми, политика, сетевизор, передачи, видео
Новости

Доллар этим вечером поднялся на Московской бирже до своей максимальной с ноября 2016-го года отметки Он достигал уровня 65 рублей и 11 копеек…

5 41 6 5998
Голосование
Существует ли картинка или надпись, за которую человек заслуживает тюрьмы?
5 37 6 5495 07.08
Блоги

Наталья Тимакова: «Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека и трусливого клоуна» Комментарий пресс-секретаря Дмитрия Медведева «Эху Москвы» на интервью Михаила Саакашвили…

5 190 6 29064 08.08
Kобщество, политика, саакашвили, события

Популярное за неделю

Новости

Саакашвили: Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад Также по словам политика движение российских войск на Тбилиси остановили только требования Соединенных Штатов Америки…

5 11 6 15122
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 151 6 139619 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 62 6 8718 06.08
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Как прокололись Владимир Путин и моя любимая Мария Захарова Просто послушай, как они это говорят. Просто следи за руками. И больше ничего…

5 200 6 359356 06.08
Kобщество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 198 6 162590 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7170345
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3604084

Сегодня в эфире