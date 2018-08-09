Вашингтон объявил о новых санкциях против России

Это связано с делом об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила администрация американского президента. Власти США пришли к выводу, что за отравлением стоит Россия – Москва использовала химическое оружие. Планируется две волны санкций. Первая – более лёгкая – намечена на 22 августа. Будет запрещено выдавать лицензии на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности. Как отмечает Би-би-си, эти санкции пересекаются с уже действующими – в частности, с запретом на экспорт в Россию оружия.

Вторая волна ожидается три месяца спустя, если Москва не предоставит убедительных доказательств того, что в будущем не будет использовать химическое оружие, а также согласится на проверку со стороны ООН. Ограничения на втором этапе могут включать снижение уровня дипломатических отношений, приостановку полётов «Аэрофлота» в США и прекращение почти всего экспорта и импорта.