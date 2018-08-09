Вашингтон объявил о новых санкциях против России
Это связано с делом об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила администрация американского президента. Власти США пришли к выводу, что за отравлением стоит Россия – Москва использовала химическое оружие. Планируется две волны санкций. Первая – более лёгкая – намечена на 22 августа. Будет запрещено выдавать лицензии на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности. Как отмечает Би-би-си, эти санкции пересекаются с уже действующими – в частности, с запретом на экспорт в Россию оружия.
Вторая волна ожидается три месяца спустя, если Москва не предоставит убедительных доказательств того, что в будущем не будет использовать химическое оружие, а также согласится на проверку со стороны ООН. Ограничения на втором этапе могут включать снижение уровня дипломатических отношений, приостановку полётов «Аэрофлота» в США и прекращение почти всего экспорта и импорта.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
proxozhij 09 августа 2018 | 02:09
Маленький... белый... пушистый... зверек.
irdo 09 августа 2018 | 02:28
proxozhij:
Маленький... белый... пушистый... зверек.
============
Зима на носу.И не только климатическая.
minerr 09 августа 2018 | 02:42
irdo: Маленький... белый... пушистый... зверек.
-----
Абаконда, походу, почила в бозе. Теперь у т. н. либаралов новый зоологический прототип.
splin2 09 августа 2018 | 02:30
proxozhij: пушистый//
У гаранта пушок на глолове может пропасть
kondrakr 09 августа 2018 | 02:37
splin2: Мне неудобно это говорить, но, технически, то, что Вы назвали "головой", является головкой.
danko_vibla 09 августа 2018 | 02:53
kondrakr: ты бы постригся небритая кокло морда.
neon001 09 августа 2018 | 02:13
бакс по 70 к пятнице???
gригорьич 09 августа 2018 | 02:39
neon001: В классическом балете кода — финальная, наиболее виртуозная часть вариации либо другой музыкально-хореографической формы. Обычно она состоит из вращений (у женщин) либо прыжков (у мужчин) и, более длительная по времени, не совпадает с кодой музыкальной.
savl_1 09 августа 2018 | 02:28
Странно, отравление произошло прям перед выборами президента. Как то это выглядит нелепо и абсурдно.
splin2 09 августа 2018 | 02:33
savl_1: жертвоприношение
com30 09 августа 2018 | 02:34
Санкции за применение химического оружия против гражданского населения.
В США наконец то проснулись, если бы они ввели санкции еще тогда, когда нацлидер по убивал боевыми газами сотни зрителей Норд-Оста, не было оккупации северных районов Грузии, оккупации украинского Крыма и части Донбасса, он не травил химическим оружием гражданское население Сирии, а его киллеры в погонах не лазили по Миру и не убивали бы людей новичком и полонием, да и малайзийский Боинг успешно бы завершил полет, хоть пассажиров самолета он убил не химическим оружием. По рукам нужно было бить еще тога.
proxozhij 09 августа 2018 | 02:38
com30: У нас в Америке для дерьма есть ассенизаторы, политики к нему непривычны. Видать, нанюхались по полной, сменили фраки на ковбойские джинсы и шляпы, как в былые времена. Что тут сказать? Привет тем, кто не успел из рашки сдернуть, как я.