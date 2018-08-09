Генконсульство России проверяет сообщения о нападении на российских журналистов перед матчем ПАОК – Спартак

Генконсульство России в Салониках проверяет информацию о нападении на российских журналистов перед матчем ПАОК – Спартак. Поводом стали сообщения в российских СМИ, говорится на странице консульства в соцсети Facebook. Как сообщает агентство Р-спорт, фанаты ПАОКа пытались прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. Это произошло после того, как один из российских журналистов показал неприличный жест болельщикам греческой команды. Местная полиция говорит, что ей об инциденте ничего неизвестно.